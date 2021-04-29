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В Минобразования рассказали о дистанционных возможностях для школьников и учителей с неподконтрольных территорий

29 апреля 2021, 13:37

В Минобразования рассказали о дистанционных возможностях для школьников и учителей с неподконтрольных территорий

Учителя и дети с временно неподконтрольных украинской власти територий имеют доступ к украинским образовательным онлайн-ресурсам и активно ими пользуются. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития Артур Селецкий.

Он отметил, что много учителей следит сайтом Минобразования, за тем, что происходит в стране, кроме того, есть рассылка на всех педагогов, которой учителя потом делятся между собой. Также многие подписаны на образовательные страницы и каналы в соцсетях.

По его словам, информация не может быть закрыта в одной стране, и на украинские сайты заходят также пользователи из-за рубежа. «Много кто подписан на наши страницы в фейсбуке. Идет общение с простыми учителями, и не только из нашей страны, но из других стран. И дальше они общаются между собой, информация расходится», – сказал Селецкий.

Замминистра добавил, что основная из образовательных дистанционных программ для детей с неподконтрольных территорий – «Всеукраинская школа онлайн».

«Это очень мощный инструмент, который полностью отснят по всем материалам. Там есть и видеоматериалы, и конспекты уроков. Это будет помогать учителям на неподконтрольной территории готовиться к своему уроку. Также есть тесты, чтобы сам ученик мог проверить, насколько он освоил эту тему», – пояснил Селецкий.

Он уточнил, что все уроки разработаны по стандартам, и по ним можно полностью освоить школьную программу. Есть сопровождение для детей с дефектами слуха. Видео короткие – от 5 до 15 минут, сопровождаются графическими элементами. Такие небольшие по времени видеоуроки разработаны с тем учетом, чтобы ученик лучше усваивал материал.

Замминистра также прокомментировал вопрос о том, что на неподконтрольной территории вырастают дети, которые уже не знают украинского языка и могут просто не понимать уроки «Веукраинской школы онлайн», записанные на украинском языке.

«Этот вопрос очень важный, и мы думаем, что нужно будет сделать титры на русском языке. Возможно, сделать перевод уроков еще и на другие языки, чтобы диаспора за рубежом тоже могла их использовать», – отметил Артур Селецкий.

Он добавил, что следующим шагом будет разработка специальных дистанционных курсов, чтобы по их окончанию дети могли получить украинское свидетельство об образовании.

Кроме того, Минобразования сейчас работает с Китаем над пилотным проектом по онлайн-вступлению в вузы и сдаче экзаменов онлайн. По словам Селецкого, пилотный проект покажет плюсы и минусы такого процесса и каким образом его лучше внедрить, учитывая возможное дистанционное поступление в вузы детей с неподконтрольных территорий.

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