Подполковника Вооруженных сил подозревают в краже горючего для военных ООС на 1,8 миллиона

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении подполковнику Вооруженных сил Украины в присвоении горючего почти 1,8 млн гривен, которое предназначалось для операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным теруправления ГБР в Киеве, подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове.



«60 тысяч килограммов горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его автозаправочные станции. Из-за этого государству нанесен ущерб на 1 млн 766 тысяч 180 гривен», — говорится в сообщении.



Подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.



В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.