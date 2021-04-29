МИД не получал информацию о задержании в России «украинских радикалов»

У министерства иностранных дел Украины нет данных о задержании граждан Украины Федеральной службой безопасности России.



«Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала», — говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, которое получили «Новости Донбасса».



В то же время в МИД указали, что с января этого года российские правоохранительные органы и государственные СМИ «активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России».



«Для запугивания собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальном следе". Категорически отвергаем такие упреки. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в частности в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права», — подчеркнул Николенко.



Также спикер МИД призвал обратить внимание на то, что в сообщениях российских СМИ идет речь не о задержании украинцев, а о членах «украинской группы». «Очевидно, это граждане РФ», — добавил он.



Утром 29 апреля ряд российских государственных СМИ со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет России сообщили о задержании «украинских радикалов» из сообщества «М.К.У.», которые якобы готовили «подрывы административных зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан».