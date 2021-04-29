В Ватикане отреагировал на идею встречи Зеленского и Путина на его территории

Святой престол и Папа Франциск готовы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Однако возможная посредническая помощь могла бы быть оказана в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сказал префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри в беседе с журналистом газеты La Reppublica.



«Уже существует минская группа, которая работает в целях посредничества. Думаю, что вероятная поддержка Святого престола может быть оказана в рамках этой работы», — сказал кардинал.



По его мнению, в любом случае любой вклад понтифика, как это было сделано для решения других конфликтных ситуаций, мог бы служить «общим посланием» во имя установления мира.



Он также сообщил, что пока Конгрегация, которая выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана, не знает о встрече президентов Украины и России.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальным местом для диалога» с президентом РФ Владимиром Путиным о мире на Донбассе.