Спикер Рады осудил марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков осудил марш, который состоялся по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина» в центре Киева 28 апреля.



«Отношусь плохо. Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам [имиджа] ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война в Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне», — сказал Разумков в четверг на брифинге, который транслировал телеканал «Рада».



Спикер парламента подчеркнул, что считает неуместным популяризацию в стране войск СС, в том числе дивизии «Галичина». При этом Разумков подчеркнул, что ответ властей в этой ситуации должен быть в рамках закона.



«У нас сегодня запрещена агитация [коммунистических и нацистских режимов]. У меня была бы такая же реакция на [марш в честь] войска НКВД», — резюмировал он.