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«ДНР» на день откроет пункт пропуска под Донецком 30 апреля

29 апреля 2021, 16:23

«ДНР» на день откроет пункт пропуска под Донецком 30 апреля

В пятницу, 30 апреля, группировка «ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.

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