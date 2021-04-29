ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины в Донецкой области

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые мины по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 23 апреля в двух местах ориентировочно в 2 км от Марьинки беспилотник миссии зафиксировал противотанковую мину в поле, а также еще две противотанковые мины на дороге местного значения неподалеку.



26 апреля в полях к югу от поселка Невельское БПЛА миссии впервые зафиксировал в общей сложности порядка 180 противотанковых мин.



По оценке наблюдателей, все эти мины принадлежат Вооруженным силам Украины.



Кроме этого, в поле в 4 км от неподконтрольного правительству поселка Александровка были впервые зафиксированы шесть противотанковых мин.



По оценке ОБСЕ, эти боеприпасы установлены некоторое время назад и принадлежат вооруженным формированиям.