Россия будет возвращать войска к границам Украины: Арестович назвал сроки

В конце июля Россия снова начнет сосредотачивать войска возле границ Украины в рамках подготовки к учениям «Запад-2021». Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



Он отметил, что при отводе войск РФ оставляет военную технику, чтобы в случае необходимости можно было быстро вернуть войска.



«Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, по данным разных наблюдений. Остается военная техника во многих местах, но часть техники выводится. Это, с одной стороны, позитивный сигнал, с другой – опасения, что в случае необходимости они смогут быстро вернуться. А учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля, я об этом предупреждал», – отметил Арестович.



По его мнению, «в конце июля как минимум вернемся к той же самой ситуации, которая была две недели назад».



«Но до этого может много чего произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты», – добавил советник украинской делегации в ТКГ.

23 апреля РФ начала отводить войска от границ с Украиной после наращивания военной силы начиная с марта. Президент Владимир Зеленский отметил, что приветствует шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. При этом Украина «всегда начеку», добавил он.



В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной.