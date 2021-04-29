США в ОБСЕ призвали Россию разблокировать проход судов в Черном море

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию отменить свое решение по блокированию прохода части судов в Керченском проливе. Об этом заявила представительница США в ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 29 апреля.



«Мы призываем Россию воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий и немедленно предпринять необходимые шаги для деэскалации напряженности в регионе, в том числе путем отмены своих действий по блокированию определенных судов в частях Черного моря», — сказала она.



Остриен также призвала Россию прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине.

Россия с субботы, 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения продлятся до 31 октября.



МИД Украины выразил протест в связи с этими действиями Российской Федерации и призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора.



Евросоюз также призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничения доступа в воздушное пространство.