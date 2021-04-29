Российского рэпера Моргентштерна внесли в «черный список» Минкульта

Российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) внесли в список лиц, которые угрожают Национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики.



Отмечается, что 22 апреля министерство получило письмо от Службы безопасности Украины о включении рэпера в список. Поэтому указом министерства от 28 апреля Моргенштерн был внесен в соответствующий список.



В ведомстве также отметили, что процедура совершается автоматически, поскольку в соответствии с действующим законодательством оно не может решать, «включать или не включать» в такие списки.