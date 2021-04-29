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Остановка «Северного потока-2» и отключение от SWIFT: Европарламент принял резолюцию в отношении России

29 апреля 2021, 18:04

Остановка «Северного потока-2» и отключение от SWIFT: Европарламент принял резолюцию в отношении России

Европейский парламент поддержал резолюцию, которая касается обострения отношений России с Украиной и Чехией. Документ призывает заблокировать строительство российского газопровода «Северный поток-2» и отключить РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, передает «РБК-Украина».

Полное название резолюции – «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».

Документ поддержали 548 евродепутатов, 113 воздержались, 25 проголосовали против.

В резолюции, в частности, говорится, что Россия представляет внешнюю угрозу европейской безопасности. Кроме того, власти страны «ведут внутреннюю войну против собственного народа путем систематического подавления оппозиции».

Резолюция предусматривает ведение более жестких санкций, если Россия решится на военную эскалацию и полномасштабное вторжение в Украину.

«В случае, если такое военное наращивание (российских сил у границ Украины – Ред.) в будущем трансформируется во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен четко указать, что цена такого нарушения международного права и норм будет суровой», – указано в документе.

Также в резолюции подчеркивается необходимость уменьшения зависимости ЕС от российской энергетики, в числе мер названы прекращение строительства «Северного потока-2» и остановка строительства атомных электростанций, построенных «Росатомом».

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