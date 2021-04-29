Штаб: 7 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ

С начала текущих суток, 29 апреля, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об єтом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались украинские подразделения вблизи Опытного, Павлополя, Светлодарска, Водяного, Причепиловки, Песок и Верхнеторецкого.



Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — отметили в штабе.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.