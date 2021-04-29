Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украину прибудет очередная партия китайской вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз

29 апреля 2021, 20:21

В Украину прибудет очередная партия китайской вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет очередная партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences. В партии будет 500 тысяч доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз», — написал он в Facebook.

Первая партия вакцины от компании Sinovac Life Sciences в количестве 200 тысяч доз прибыла в Украину 25 марта. Вакцинация препаратом CoronaVac началась 14 апреля после проведения лабораторных исследований.

Донецкая область получит 10 320 доз CoronaVac на первую и вторую прививку. Интервал между прививками составляет 28 суток. Таким образом, китайской вакциной на Донетчине будут привиты чуть более 5 тысяч человек — учителя, маломобильные люди и те, кто за ними ухаживают.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:13
В ОРЛО комендантский час отменили на дольше, чем в ОРДО
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля
16:55
Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке
15:54
Дома, квартиры, земельные участки: «ДНР» ввела новый порядок выявления и признания «бесхозным» недвижимого имущества
15:00
В «ДНР» уточнили, в какие дни мая будет отменен комендантский час
13:01
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи
09:17
«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 апреля
11:00
«ДНР»: 155 заболевших COVID-19, 14 пациентов умерли
09:24
«ДНР» собрала студентов сдавать нормы ГТО в спорткомплексе. Меры карантина там не соблюдали
09:08
«ЛНР»: Два летальных случая и один заболевший COVID-19 за сутки
21:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 апреля
20:49
Денисова: Почти 600 тысяч жителей ОРДЛО получили паспорта РФ
17:47
«ДНР» начала демонтаж крана на заброшенной стройке в Донецке
14:39
«ДНР»: 175 новых случаев ковида и 12 смертей за сутки
все новости
23:13
В ОРЛО комендантский час отменили на дольше, чем в ОРДО
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля
21:09
От Авдеевки до севера области: На Донетчине ремонтируют трассу Мирноград – Гродовка
20:31
Эйфелева башня, аквапарк, набережная: Мэр Мариуполя рассказал о создании туристического треугольника в городе
20:21
В Украину прибудет очередная партия китайской вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз
19:57
Введение ВГА в Славянске: Вопрос рассматривают в Офисе президента
19:35
Семенченко оставили под стражей по делу о создании ЧВК
18:36
Суд разъяснил процедуру установления фактов рождения и смерти жителей неподконтрольных территорий
18:19
Штаб: 7 нарушений «тишины» на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ
18:04
Остановка «Северного потока-2» и отключение от SWIFT: Европарламент принял резолюцию в отношении России
18:00
Российского рэпера Моргентштерна внесли в «черный список» Минкульта
17:34
США в ОБСЕ призвали Россию разблокировать проход судов в Черном море
17:21
Россия будет возвращать войска к границам Украины: Арестович назвал сроки
17:10
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины в Донецкой области
16:55
Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция