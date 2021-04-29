В Украину прибудет очередная партия китайской вакцины CoronaVac в количестве 500 тысяч доз

В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет очередная партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences. В партии будет 500 тысяч доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз», — написал он в Facebook.



Первая партия вакцины от компании Sinovac Life Sciences в количестве 200 тысяч доз прибыла в Украину 25 марта. Вакцинация препаратом CoronaVac началась 14 апреля после проведения лабораторных исследований.



Донецкая область получит 10 320 доз CoronaVac на первую и вторую прививку. Интервал между прививками составляет 28 суток. Таким образом, китайской вакциной на Донетчине будут привиты чуть более 5 тысяч человек — учителя, маломобильные люди и те, кто за ними ухаживают.