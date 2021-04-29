По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 809 новых случаев коронавируса. От осложнений скончались 27 ранее заболевших. С начала пандемии зафиксировано 79 066 случаев заболевания COVID-19. Из них 60 572 пациента выздоровели, 1721 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 226 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью в отдельных районах Донецкой области. Кроме этого, от осложнений умерли 14 заболевших ранее. «ДНР» признает 33 116 случаев заболевания: выписаны — 26 437 человека, летальных случаев — 2 516.



На подконтрольной властям территории Луганщины выявлен 201 новый случай ковида и 10 летальных случаев. Всего — 23 214 случаев коронавируса, из которых 18 527 человек выздоровели, 710 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19. Умерли трое заболевших ранее, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 4 306 случаев заболевания.: 3 738 пациентов выздоровели, 401 — умер.



Политика



Двусторонние переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина могут пройти в Турции или в Израиле, стало известно УНН от источника в дипломатических кругах. Кремль же заявляет об отсутствии подвижек по вопросу организации переговоров. Ранее президент Зеленский высказывался о том, что одним из мест для проведения встречи мог бы стать Ватикан. Там, в свою очередь, отметили, что Святой престол и Папа Франциск готовы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Однако возможная посредническая помощь могла бы быть оказана в рамках работы Трехсторонней контактной группы.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что так называемое пасхальное перемирие, о котором на заседании ТКГ 28 апреля не смогли договориться, еще можно успеть установить.



Общество



Заочно сообщено о подозрении первому заместителю главы оккупационной администрации Горловки в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



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