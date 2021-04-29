В ОРЛО комендантский час отменили на дольше, чем в ОРДО

Группировка «ЛНР» отменила действие комендантского часа на подконтрольной ей территории (ОРЛО) с 1 до 13 мая. Об этом говорится в «указе» главы формирования Леонида Пасечника.



Комендантский час отменен в связи с Пасхой, а также из-за мероприятий группировки по случаю Дня победы и «дня ЛНР». Ограничения по перемещению не будут действовать с 23:00 1 мая до 04:00 13 мая.



Глава группировки «ДНР» еще не выпустил «указ» об отмене комендантского часа в отдельных районах Донетчины (ОРДО), но в своем Telegram анонсировал это. При этом в ОРДО комендантский час отменят только в выходные дни — 1-4-го и 8-11-го мая.



Комендантский час в ОРЛО действует с 23:00 до 04:00, в ОРДО — до 5:00, начиная с 2014 года, с момента оккупации этих территорий.

Ранее Пушилин допустил отмену комендантского часа в выходные дни летом.