«ЛНР» заявила о десяти заболевших и двух умерших от COVID-19

За прошедшие сутки, 29 апреля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировано десять новых случая заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности формирование не называет.



С начала пандемии «ЛНР» признает 4 316 случаев заболевания., из которых 3757 пациентов выздоровели, 403 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

В Украине за сутки выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19.