ДТЭК и других участников угольного рынка оштрафовали за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить штраф в общей сложности на более чем 775 миллионов гривен на ряд участников рынка энергетического угля за синхронное повышение цен на протяжении 2016-2019 годов. Об этом сообщается на сайте комитета.



В частности, решение о штрафах принято в отношении компаний из группы ДТЭК Рината Ахметова. «ДТЭК Западэнерго» оштрафовано на 172,97 миллиона гривен, «ДТЭК Трейдинг» — 163,44 миллиона гривен, «ДТЭК Днипроэнерго» — 125,47 миллиона гривен, «ДТЭК Востокэнерго» — 91,05 миллиона гривен.



Самый крупный размер штрафа наложен на подконтрольное государству ПАО «Центрэнерго» — 205,84 миллиона гривен.



ЧАО «Черкасское химволокно» оштрафовано на 14,42 миллиона, а ГП «Госуглеснаб» — 2,29 миллиона гривен.

Комитет также признал нарушения в действиях Минэнергоугля, заключающееся в создании участникам рынка условий для антиконкурентных согласованных действий.



Свои решения АМКУ аргументировал результатами расследования, которым было установлено, что министерство, как следует из протоколов совещаний, рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ к соответствующему уровню.



АМКУ отметил, что в совещаниях участвовали поставщики более 80% всего энергоугля для тепловой генерации и ее представители, которые потребляют свыше 95% этого ресурса, используемого для нужд этой отрасли.



Подчеркивается, что участники этих совещаний, как государственные, так и частные компании, в результате осуществляли куплю-продажу энергетического угля по базовым ценам, приближенным к предельным ценам, установленным на совещаниях в министерстве.



В частности, отмечается, что динамика изменения цены у поставщиков угля «ДТЭК Трейдинг» и «Госуглеснаб» отвечает динамике изменения предельной цены Минэнергоугля.

Читайте также: Регулятор заинтересовался подключением загородного особняка Ахметова к электросетям Киева

«При этом на рынке энергоугля отсутствовали объективные причини для одновременного и и равномерного изменения его цены», — подчеркнул АМКУ.



Кроме того, согласно анализу средневзвешенных базовых цен, проведенному комитетом, потребители энергоугля в период с августа 2016 по июнь 2019 годов покупали его по базовым ценам, близким к установленным министерством.



«Это свидетельствует о похожих действиях, которые являются нарушением, предусмотренным законом о защите экономической конкуренции», — резюмировал АМКУ.