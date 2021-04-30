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На Донетчине от COVID-19 умерли еще 34 человека, 528 — заболели

30 апреля 2021, 10:20

На Донетчине от COVID-19 умерли еще 34 человека, 528 — заболели

На подконтрольной властям территории Донецкой области в результате осложнений от COVID-19 умерли еще 34 человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

7 смертей произошло в Мариупольской громаде, по 4 — в Добропольской, Константиновской и Краматорской ТГ, по 3 в Покровской, Никольской и Торецкой ТГ, по 2 — в Дружковской и Марьинской ТГ, по 1 — в Мангушской и Лиманской ТГ.

За четверг, 29 апреля, лаборатории сообщили о еще 528 больных, среди которых 23 ребенка. Большинство случаев выявлено в Мариупольской громаде (134), Краматорской (64), Славянской (56), Бахмутской (37) и Константиновской (36).

Еще 28 заболевших выявлено в Дружковской ТГ, по 27 — в Торецкой и Лиманской ТГ, 21 — в Мангушской ТГ, 17 — в Новогродовской ТГ, по 15 — в Кураховской и Селидовской ТГ, 13 — в Марьинской ТГ, 12 — в Добропольской ТГ, 7 — в Никольской ТГ, по 6 — в Александровской и Белозерской ТГ, 4 — в Угледарской ТГ, 3 — в Великоновоселковской ТГ.

С начала пандемии зафиксировано 79 594 случая заболевания COVID-19. Из них 62 518 человек выздоровели, 1755 — умерли.

В Украине за сутки выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. 

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