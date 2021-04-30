«ДНР»: 244 заболевших ковидом и 12 смертей

За минувшие сутки, 29 апреля, в отдельных районах Донецкой области выявили 244 случаев заражения коронавирусом. При этом 12 человек умерли, а 118 выздоровели.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 33 360 заболевших ковидом. Из них 26 555 пациентов выписали, а 2 528 умерли.



Кроме того, за сутки выявлено 133 случая пневмоний, из которых госпитализировали 94 человека. Всего на лечении находится 1440 пациентов с пневмониями, из них 623 на кислородной поддержке (+33 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.