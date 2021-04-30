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В Луганской области — 236 новых случаев COVID-19 и 9 умерших

30 апреля 2021, 11:53

В Луганской области — 236 новых случаев COVID-19 и 9 умерших

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 236 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 271 ранее заболевший выздоровел, 9 — умерли от осложнений. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 38, Рубежное — 28, Северодонецк — 45, Беловодский район — 2, Белокуракинский — 3, Кормянский — 17, Марковский — 4, Меловской и Попаснянский — по 10, Новоайдарский — 6, Новопсковский — 12, Сватовский — 15, Станично-Луганский — 5, Старобельский — 27, Троицкий — 14.

За все время исследований в области зафиксировано 23 450 случаев коронавирусной болезни. Из них 18 798 человек выздоровели, 719 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 60,1 (при пороговом 60).

В Украине за сутки выявили 10 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. 

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