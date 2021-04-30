Спикер Рады подписал закон о заочном осуждении. Он касается находящихся в РФ, ОРДЛО и Крыму

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о заочном осуждении. Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №2164, спикер подписал его 30 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.



Законопроект предполагает, что заочный порядок осуждения может быть применен только к лицам, находящимся на временно оккупированных территориях Украины или в Российской Федерации — государстве, которое признано страной-агрессором и/или которые объявлены в международный розыск.



Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении и в целом 27 апреля.