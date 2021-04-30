Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Зеленского – СМИ

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на источники в Офисе президента.



Пресс-секретарем главы государства Юлия Мендель проработала почти два года. По информации источников, она сама написала заявление об увольнении.



Кто именно займет пост пресс-секретаря Зеленского – пока неизвестно.



Сама Юлия Мендель пока никак не комментирует ситуацию ни на своих страницах в соцсетях, ни по телефону. «Новости Донбасса» пытались с ней связаться, но пока безуспешно.