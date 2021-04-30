Наев: Угрозы вторжения РФ в Украину нет

Командующий объединенных сил Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергее Наев не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но опасность такого сценария сохраняется. Об этом он сказал в интервью «Армияинформ».



«По всем направлениям вокруг государственной границы, по всей протяженности есть опасность и соответствующая угроза. Но угроза имеет определенную степень, есть непосредственная угроза, есть потенциальная угроза. Поэтому, опасность военным языком есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не влечет за собой непосредственно угрозу вторжения на территорию Украины», — сказал он.



В случае же вторжения в Украину со стороны РФ по плану Командования Объединенных си предусмотрено применение только Вооруженных сил Украины и других составляющих отечественных сил безопасности и обороны.



«Других сил, в том числе государств наших партнеров, там не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы», — сказал он.