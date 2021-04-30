В Донецке появился памятник Евгению Халдею. Он автор фото «Знамя Победы над Рейхстагом» и уроженец Юзовки

Памятник Евгению Халдею в Донецке. Фото: «Донецкое время»

Памятник советскому военному фотокорреспонденту, автору фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгению Халдею установили сегодня в центре Донецка. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.



Памятник расположен в сквере у Студгородка на пересечении улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.



Автором скульптуры является донецкий скульптор и художник Равиль Акмаев. Бронзовый памятник создан на литейном участке ремонтно-механического цеха Донецкого металлургического завода.

Процесс установки памятника Евгению Халдею в Донецке. Фото: ДАН

Евгений Халдей родился в Юзовке, который ныне является Донецком. Во время еврейского погрома 13 марта 1918 года были убиты его мать и дед, а сам годовалый ребенок получил пулевое ранение в грудь. Первый снимок сделал в 13 лет самодельным фотоаппаратом. С 16 лет начал работать фотокорреспондентом. С 1939 года был корреспондентом Фотохроники ТАСС.

«Знамя Победы над Рейхстагом». Фото: Евгений Халдей/ Фотохроника ТАСС

Широкую известность Евгений Халдей получил благодаря фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом», сделанным в мае 1945 года в Берлине. Этот кадр не был репортажным: чтобы его снять, фотограф привез из Москвы три красные скатерти, выменяв их на пару бутылок водки. А потом сам нашил на ткань серп и молот, вырезав их из белой простыни. Героев этого снимка — Алексея Ковалева, Абдулхакима Исмаилова и Леонида Горычева — он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю.



Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца — иначе тот мог бы сорваться. В результате на снимке оказалось заметно, что у красноармейца были часы на обеих руках. В Москве редактор потребовал это скрыть: в противном случае советских бойцов могли бы обвинить в мародерстве. Евгений Халдей выцарапал часы булавкой.