В Госдепе назвали даты рабочего визита Блинкена в Украину. Запланирована встреча с Зеленским

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа Нэда Прайса, распространенном в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».



«Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — указывается в сообщении.



«Он также будет поощрять дальнейший прогресс в программе институциональной реформы Украины, в частности в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего», — уточнил спикер.



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.