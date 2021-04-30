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Суд отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

30 апреля 2021, 17:16

Суд отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

Шевченковский районный суд города Киева отпустил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под домашний арест, передает «Украинская правда».

Изменить меру пресечения просила защита Антоненко.

Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда. При этом он отметил, что риски укрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

Адвокаты просили отпустить Антоненко под личное обязательство. Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных депутатов – участников АТО Михаила Бондаря («Европейская солидарность») и Игоря Герасименко («Слуга народа»).

В результате суд отпустил Андрея Антоненко под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет.

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал. Белорусско-российский журналист работал в Украине с 2012 года. Шеремет вел программу на «Радио Вести», публиковался в «Украинской правде», а также был главным редактором и основателем сайта «Белорусский партизан» — оппозиционного режиму Александра Лукашенко издания.

Официальные версии убийства Шеремета неоднократно менялись — от «результата работы российских спецслужб» до «убийство из-за профессиональной деятельности». В 2017 году власти засекретили информацию по следствию. В том же году консорциум украинских и международных журналистов опубликовал расследование, которое раскрыло несоответствия в официальных версиях и контакты Шеремета с ультраправыми группировками в ночь перед убийством.

В декабре 2019 года полиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве. Тогда были задержаны трое волонтеров и участников конфликта на Донбассе — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Заказчик убийства не установлен. Основной̆ мотив убийства снова поменялся — подозреваемые, по версии следствия, хотели дестабилизировать ситуацию в Украине.

4 января СМИ опубликовали записи разговоров, как утверждается, главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева из которых следует, что еще в 2012 году спецслужбы обсуждали убийство Павла Шеремета.

В Нацполиции заявили о наличии свидетельств возможной причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета в Киеве четыре года назад. Эти аудиозаписи распространил экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. Аудио ему передал источник в КГБ Беларуси. Макар находится в ЕС и готов сотрудничать с украинским следствием.

Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Андрею Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял его в СИЗО. Юлию Кузьменко суд отпустил под домашний арест в августе 2020 года, третьей фигурантке дела – медсестре Яне Дугарь – была назначена мера пресечения в виде залога.

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