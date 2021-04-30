В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ на майские праздники

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в период майских праздников будут работать по прежнему графику. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».



«Изменений в работе КПВВ правительством или штабом операции Объединенных сил не определялось. Фактически все подконтрольные украинской власти КПВВ работают. Пограничники там находятся и готовы к пропуску граждан», – сообщил Демченко.



Он напомнил, что незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» продолжают блокировать большинство пунктов пропуска.



«Фактически ежедневно пересекать линии разграничения граждане могут исключительно через КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные дни, как правило в понедельник и пятницу, через КПВВ "Новотроицкое"», – сказал спикер ГПСУ.



Демченко прокомментировал ситуацию с временной приостановкой работы КПВВ «Станица Луганская», которая произошла сегодня.



«Был определенный период сбоя в работе приложения "Вдома", через который происходит самоизоляция. Пока это приложение не работало, то люди и не могли пересечь линию разграничения», – уточнил представитель Госпогранслужбы.