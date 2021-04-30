Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Частично погасили долги по зарплате: Горняки на Донетчине продолжают протест

30 апреля 2021, 18:16

Частично погасили долги по зарплате: Горняки на Донетчине продолжают протест

На шахте «1-3 Новогродовская» выплатили часть задолженности по заработной плате. Горняки продолжают требовать полного погашения долгов, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня в первую смену приступили к работе около 70% работников. В шахту спустились рабочие участка N 7 для того, чтобы не потерять комплекс. Проходчики продолжают протестовать», – написал Волынец на своей Facebook-странице.

По его информации, сейчас выплачено 32 миллиона гривен задолженности при месячном фонде оплаты труда на шахте 43 миллиона гривен.

«Шахтеры продолжают настаивать на полном расчете по зарплатным долгам», – добавил глава НПГУ.

Горняки шахты «1-3 Новогродовская» начали акцию протеста 24 апреля, когда отказались спускаться в шахту, требуя выплатить долги по зарплате. Им задержали выплаты за февраль и март, накопилась задолженность в сумме 91 миллион гривен. С 1 мая к этой сумме добавится зарплата за апрель, и долг возрастет до 120 миллионов гривен.

Читайте также:

Волынец: Задолженность по зарплате на госшахтах превысила 1,4 миллиарда гривен

Еще по теме

Места
Новогродовка
Прочее
Шахты задолженность шахтерам задолженность по зарплате
Люди
Михаил Волынец

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:30
«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года
16:15
В Донецке появился памятник Евгению Халдею. Он автор фото «Знамя Победы над Рейхстагом» и уроженец Юзовки
15:56
«ДНР» установила уголовную ответственность за клевету в интернете
15:37
«ДНР» «узаконила» присвоение украинской государственной и коммунальной собственности
11:16
«ДНР»: 244 заболевших ковидом и 12 смертей
09:21
«ЛНР» заявила о десяти заболевших и двух умерших от COVID-19
23:13
В ОРЛО комендантский час отменили на более долгий срок, чем в ОРДО
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 апреля
16:55
Группа «Любэ» выступит на празднике «ДНР» в Донецке
15:54
Дома, квартиры, земельные участки: «ДНР» ввела новый порядок выявления и признания «бесхозным» недвижимого имущества
15:00
В «ДНР» уточнили, в какие дни мая будет отменен комендантский час
13:01
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи
09:17
«ЛНР»: Количество смертей от коронавируса превысило 400
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 апреля
11:00
«ДНР»: 155 заболевших COVID-19, 14 пациентов умерли
все новости
19:06
Надо менять подходы: Правозащитники сообщили о многолюдных очередях на КПВВ из-за сбоя приложения «Вдома»
18:34
В Италии задержали участника НВФ «Л-ДНР». Он бывший полицейский
18:16
Частично погасили долги по зарплате: Горняки на Донетчине продолжают протест
17:39
В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ на майские праздники
17:16
Суд отпустил под домашний арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета
16:51
В ЕС обеспокоены возможностью военного вмешательства РФ из-за паспортизации в ОРДЛО
16:30
«ДНР» забрала имущество украинских банков и запретила им требовать долги с жителей ОРДО, возникшие до ноября 2014 года
16:20
В Госдепе назвали даты рабочего визита Блинкена в Украину. Запланирована встреча с Зеленским
16:15
В Донецке появился памятник Евгению Халдею. Он автор фото «Знамя Победы над Рейхстагом» и уроженец Юзовки
15:56
«ДНР» установила уголовную ответственность за клевету в интернете
15:37
«ДНР» «узаконила» присвоение украинской государственной и коммунальной собственности
15:28
Наев: Угрозы вторжения РФ в Украину нет
14:58
Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Зеленского
14:42
С 1 мая Киевская и Николаевская области переходят из «красной» в «желтую» зону карантина
14:25
Шансы минимальные: Арестович – о «пасхальном перемирии» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Путин «забыл» о Донбассе, Седово снова по пропускам и миллионы для молодежи Донецка. Дайджест НД ►
25 апреля, 21:15
«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу
25 апреля, 18:47
Уроженец Мариуполя Радивилов выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике
25 апреля, 17:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция