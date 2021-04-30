Частично погасили долги по зарплате: Горняки на Донетчине продолжают протест

На шахте «1-3 Новогродовская» выплатили часть задолженности по заработной плате. Горняки продолжают требовать полного погашения долгов, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Сегодня в первую смену приступили к работе около 70% работников. В шахту спустились рабочие участка N 7 для того, чтобы не потерять комплекс. Проходчики продолжают протестовать», – написал Волынец на своей Facebook-странице.



По его информации, сейчас выплачено 32 миллиона гривен задолженности при месячном фонде оплаты труда на шахте 43 миллиона гривен.



«Шахтеры продолжают настаивать на полном расчете по зарплатным долгам», – добавил глава НПГУ.

Горняки шахты «1-3 Новогродовская» начали акцию протеста 24 апреля, когда отказались спускаться в шахту, требуя выплатить долги по зарплате. Им задержали выплаты за февраль и март, накопилась задолженность в сумме 91 миллион гривен. С 1 мая к этой сумме добавится зарплата за апрель, и долг возрастет до 120 миллионов гривен.