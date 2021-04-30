Надо менять подходы: Правозащитники сообщили о многолюдных очередях на КПВВ из-за сбоя приложения «Вдома»

Сегодня произошел сбой в работе приложения «Вдома», который спровоцировал большие очереди на двух КПВВ – «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщает БФ «Право на захищиту», чьи мониторы постоянно находятся на КПВВ.



Как сообщил координатор БФ «Право на защиту» Владимир Олексенко, работа приложения была восстановлена только во второй половине дня.



«С самого утра люди не могли пересечь КПВВ на Станице Луганской и Новотроицком из-за проблем с приложением "Вдома". На Станице Луганской накопилось около 500–600 человек, на Новотроицком – 130. Среди них, конечно, дети, беременные, люди с инвалидностью и онкозаболеваниями. Приложение заработало только в 13:45. Многие люди не успели на поезд или автобус для дальнейшего следования», – рассказал Олексенко.



По мнению юриста по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Анастасии Одинцовой, данная ситуация показывает, что надо менять подходы к пересечению КПВВ на время карантина, либо вводить альтернативные варианты.



«Сегодня обошлось без смертельных случаев, но все помнят, как в предыдущие годы из-за ожидания на солнце многие получали инфаркты, доходило даже до летальных случаев», – отметила Одинцова.



Кроме этого, по ее словам, не урегулированным остается вопрос пересечения КПВВ «Станица Луганская» для лиц, которые не могут установить приложение.



«Их просто не пропускают, поскольку в Луганской области отсутствуют места для обсервации», – подчеркивает правозащитница.



Она также добавила, что согласно данным Луганской и Донецкой военно-гражданских администраций, среди лиц, прошедших тестирование на коронавирус и направленных на обсервацию, лишь единицы получили подтверждение заболевания COVID-19.



«Это наши граждане – и надо прекращать применение к ним требований, действующих для пересечения государственной границы», – резюмирует юрист.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ прибывшие из ОРДЛО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.



Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.