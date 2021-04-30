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Литва открыла почетное консульство на Луганщине

30 апреля 2021, 19:40

Литва открыла почетное консульство на Луганщине

Открытие почетного консульства Литвы в Северодонецке Открытие почетного консульства Литвы в Северодонецке

В Северодонецке сегодня открыли почетное консульство Литовской республики в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Почетным консулом Литовской Республики назначен Робертас Габулас, его в торжественной обстановке представил полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас.

Он отметил, что гордится тем, что в Украине работает большая команда почетных консулов, к которой присоединился и Робертас Габулас, «большой патриот Литвы и Украины».

Глава Луганщины Сергей Гайдай подчеркнул, что консульство Литвы в регионе открывается в «самое тяжелое для Украины время». «Когда против нашего государства ведется открытая агрессия, в то время, когда Россия высылает дипломатов европейских стран, мы развиваем партнерство», – сказал Гайдай. 

Начальник штаба – первый заместитель командующего операции Объединенных сил Владимир Кидонь поздравил присутствующих с открытием консульства от имени министра обороны Украины Андрея Тарана.

«Сегодня отмечается третья годовщина с начала операции Объединенных сил – очень символично, что эти два события совпали. Спасибо и Литве, и Латвии, что первыми пришли на помощь Украине», – сказал он.

Почетный консул Робертас Габулас является известным на Луганщине меценатом. В частности, при его поддержке Рубежанская центральная больница, Северодонецкая многопрофильная больница и Старобельское РТМО получили венозные сканеры, Троицкий областной дом-интернат для людей пожилого возраста и инвалидов – бытовую технику и компьютеры. Также благотворительный фонд «Корона князей Острожских», который он возглавляет, приобрел бытовую технику для Горской областной специальной школы.

Сегодня, 30 апреля, в Славянске торжественно открыли почетное консульство Латвии.

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