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«Кварталовская» кинокомпания в России нарастила доходы – «Схемы»

30 апреля 2021, 19:59

«Кварталовская» кинокомпания в России нарастила доходы – «Схемы»

Российская компания «Грин Филмс», соучредителем которой до весны 2019 года являлся Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, увеличила доходы в 2020 году. Об этом говорится в материалах программы «Схемы» (проект Радио Свобода и UA:Перший).

Журналисты проанализировали данные бухгалтерского баланса, которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2020 году «Грин Филмс» увеличила свой доход почти на 16% по сравнению с 2019-м годом, и получила 55,8 миллионов рублей (почти 772 тысячи долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тысяч долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат.

При этом, как отметила компания в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.

«Грин Филмс» также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18%, до почти 139 миллионов рублей (1,9 миллиона долларов). «Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот – придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу», – делают вывод журналисты-расследователи.

В то же время, отмечают они, основательных объяснений бухгалтерской отчетности с причинами увеличения доходов и планами на следующий год, в отличие от 2019-го, фирма в письменном виде не предоставила.

Сергей Шефир не ответил на просьбу «Схем» прокомментировать причины роста дохода российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию.

В начале 2019 года «Схемы» выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты о закрытии бизнеса в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по «Кварталу 95».

Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания «Грин Филмс» не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 миллионов рублей (почти 542 тысячи долларов) на финансирование фильма-триллера «Вниз».

В марте 2019 года «Схемы» сообщали, что Владимир Зеленский уступил долю в российском кинобизнесе Андрею Яковлеву – автору «Студии Квартал-95». Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев – 20%, Борис Шефир – 15%, Сергей Шефир – 15%, Appex International LTD Тимура Миндича – 50%.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры – давние бизнес-партнеры Зеленского по «Кварталу 95». Тимур Миндич – соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

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