Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, обошлось без потерь

С начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, недалеко от поселка Красногоровка боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.



Вблизи Авдеевки НВФ совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Пески – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



По данным штаба, боевых потерь среди украинских военных нет.



Обо всех нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.