В Украину доставили 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

Сегодня в Украину прибыло 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Вакцину доставили в аэропорт «Борисполь».



«Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни», – отметил Степанов.



Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в количестве 200 тиcяч доз, делать ней прививки начали 13 апреля. Всего Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).