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Как переселенцам из ОРДЛО оформить льготную «шахтерскую» пенсию – разъяснение юриста

30 апреля 2021, 21:10

Как переселенцам из ОРДЛО оформить льготную «шахтерскую» пенсию – разъяснение юриста

Для оформления льготной пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, нужно, прежде всего, на подконтрольной украинской власти территории получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), после этого обратиться в Пенсионный фонд с имеющимися документами. Об этом рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи министерства юстиции Украины Александр Баранов в программе «Имею право» на телеканале «Дом».

По его словам, для того, чтобы в 2021 году стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь не менее 28 лет страхового стажа. Кроме того, в этом году смогут уйти на пенсию 63-летние украинцы со стажем от 18 до 28 лет, а также 65-летние, имеющие стаж от 15 до 18 лет. В дальнейшем необходимая продолжительность стажа будет расти на один год, пока в 2028 году не достигнет 35 лет.

Если какое-то небольшое количество месяцев не было записано в трудовую книжку или отсутствует в базе, но на руках есть трудовая книжка, можно обратиться в Пенсионный фонд, предоставив ее.

Когда документов, подтверждающих такой трудовой стаж, нет, то можно привлечь двух свидетелей, которые могут подтвердить, что действительно человек работал на предприятии. В таком случае при обращении в отделение Пенсионного фонда нужно подать заявление (самому или через представителя), указав, кто будет свидетелями. Пенсионный фонд в специальной комиссии рассматривает такое заявление и принимает решение.

«Если документы, которые использовались при доказательстве трудового стажа, вызвали сомнения, очень часто на сегодня Пенсионный фонд отказывает в рассмотрении документов, которые были выданы на неподконтрольной территории. В этом случае необходимо обратиться в суд, чтобы он установил, что документы действительно выданы, и они настоящие. И после этого снова обратиться в Пенсионный фонд», – рассказал правозащитник.

Он отметил, что это не очень сложная процедура, если есть достаточное количество документов.

В случае, когда нет никаких документов и свидетелей, то возможно использовать процедуру докупки стажа.

Если покупать стаж в 60 лет, то есть тогда, когда наступит установленный государством пенсионный возраст, то стоимость каждого месяца будут считать по формуле: две минимальные зарплаты, умноженные на 22%. С января 2021 года эта сумма составляет 2640 гривен.

Если же оказалось, что заработанного стажа для оформления пенсии не хватает и купить его нет возможности, то человек может попробовать оформить социальную выплату в органах социальной защиты населения.

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