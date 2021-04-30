У Зеленского осудили марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве

Офис президента Украины осуждает марш ко дню создания дивизии СС «Галичина», который прошел в Киеве два дня назад. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОП сегодня, 30 апреля.



«Считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию», – отмечается в заявлении.



В ОП подчеркивают, что категорически осуждают «любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне».



«Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь», – говорится в тексте заявления.



В Офисе президента напомнили, что министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск «Ваффен-СС» и проинформировало международных партнеров о том, что нарушения законодательства о запрете пропаганды тоталитарных режимов в Украине будут иметь логические последствия для любого лица, которое в этом виновно.



«Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности. От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша», – добавили в ОП.

В центре Киева 28 апреля прошел марш в честь годовщины создания дивизии «Галичина». В шествии приняли участие около пяти сотен человек. С осуждением марша выступили глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.