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На Донбассе ранен украинский военный от обстрела 1 мая

01 мая 2021, 09:23

На Донбассе ранен украинский военный от обстрела 1 мая

С начала текущих суток, 1 мая, украинская сторона зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, в результате обстрела ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.

В частности, недалеко от населенного пункта Новгородское незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, НВФ сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.

За 30 апреля штаб ООС насчитал 6 наушений режима прекращения огня. Боевики стреляли по позициям в районе Красногоровки, Песок, Авдеевки, Широкино.

В свою очередь группировка «ДНР» в пятницу обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций у Жабуньков, Старомихайловки, Григоровки, Спартака, Петровского. Сегодня боевики сообщают о «прилетах» в районе «Вольво-Центра» на окраине Донецка и Железной Балки.

Группировка «ЛНР» зафиксировала два нарушения «режима тишины» за сутки. Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Донецкого и Золотого-5.

Дополняется...

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