На Донбассе ранен украинский военный от обстрела 1 мая

С начала текущих суток, 1 мая, украинская сторона зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, в результате обстрела ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии.



В частности, недалеко от населенного пункта Новгородское незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, НВФ сбросили ВОГ-17 на позиции украинских военных.



За 30 апреля штаб ООС насчитал 6 наушений режима прекращения огня. Боевики стреляли по позициям в районе Красногоровки, Песок, Авдеевки, Широкино.



В свою очередь группировка «ДНР» в пятницу обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций у Жабуньков, Старомихайловки, Григоровки, Спартака, Петровского. Сегодня боевики сообщают о «прилетах» в районе «Вольво-Центра» на окраине Донецка и Железной Балки.



Группировка «ЛНР» зафиксировала два нарушения «режима тишины» за сутки. Подчеркивается, что обстрелы велись в районе Донецкого и Золотого-5.



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