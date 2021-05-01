«ЛНР» заявила о 16 новых случаях коронавируса

За прошедшие сутки, 29 апреля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 16 новых случая заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев или другие подробности формирование не называет.



Также не сообщается об умерших вследствие осложнений от COVID-19.



С начала пандемии «ЛНР» признает 4 332 случаев заболевания., из которых 3782 пациента выздоровели, 403 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За пятницу, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 523 случая меньше, чем днем ранее.