В Луганской области — 157 заболевших и 7 умерших от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 157 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще семь больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 18, Рубежное — 8, Северодонецк — 54, Беловодский и Троицкий районы — по 7, Белокуракинский — 1, Кормянский — 4, Марковский и Новоайдарский — по 5, Меловской и Станично-Луганский — по 2, Новопсковский и Попаснянский — по 3, Сватовский — 6, Старобельский — 32.



За все время исследований коронавирусную болезнь диагностировали в 23 607 случаях. Из них 18 961 человек выздоровел, 726 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 61,6 (при пороговом 60).

За пятницу, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 523 случая меньше, чем днем ранее.