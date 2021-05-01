ГПСУ: Жители «серой зоны» могут пересекать КПВВ после закрытия

Жители населенных пунктов, расположенных в «серой зоне» могут пересекать КПВВ вне официального графика работы пунктов пропуска. Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



«Новости Донбасса» обратились с вопросом о том, как пересекать КПВВ людям, которые возвращаются после работы на подконтрольной властям территории в «серую зону» после 16:00, когда КПВВ закрываются: «Проблем никаких нет. Они проезжают через КПВВ, линию разграничения они же не пересекают. Проезжают через КПВВ, когда им нужно», — заявил Лизогуб.



Он отметил, что таким гражданам необходимо иметь прописку или справку, подтверждающую проживание в соответствующем населенном пункте.



По словам спикера ГПСУ, на граждан, которые работают на подконтрольной территории, не распространяется график работы КПВВ (8:00-16:00): «Граждан, которые не пересекают линию разграничения, он (график работы КПВВ, — прим.) не касается».