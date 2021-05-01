Украина дополнительно получит 10 млн доз вакцины Pfizer

Украина заключила контракт с компанией Pfizer/BioNTech на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса. До конца года в страну поставят в общей сложности 20 млн доз. Об этом 1 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», — написал он в Facebook.



Министр также назвал график поставок: «Первые поставки по этому контракту — 500 тыс. доз — мы получим уже в мае-июне, 4,5 млн доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные — 15 млн доз — в четвертом квартале этого года».



Степанов рассказал, что переговоры с компанией Pfizer ведутся еще с августа 2020 года и являются «достаточно напряженными».