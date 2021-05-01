«ДНР»: 209 заболевших COVID-19 и 13 умерших за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки коронавирусную болезнь выявили у 209 человек. Кроме этого, умерли 13 заболевших ранее. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 33 570 случаев заболевания COVID-19. Из них 26 664 человека выздоровели, летальных случаев — 2541.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За пятницу, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 523 случая меньше, чем днем ранее.