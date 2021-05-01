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Еще 35 жителей Донетчины умерли от COVID-19, 570 — заболели

01 мая 2021, 17:46

Еще 35 жителей Донетчины умерли от COVID-19, 570 — заболели

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 35 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

За минувшие сутки, 30 апреля, лаборатории сообщили о еще 570 больных, среди которых 33 ребенка. Наибольшее число заболевших выявлено в Мариупольской громаде (90), Славянской (71), Краматорской (65), Волновахской (55) и Добропольской (48).

С начала пандемии зафиксировано 80 164 случая заболевания COVID-19. Из них 63 341 человек выздоровел, 1790 — умерли от осложнений.

За пятницу, 30 апреля, в Украине выявили 8 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это на 1 523 случая меньше, чем днем ранее

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