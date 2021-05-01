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ООС: Накануне Пасхи боевики совершили 5 обстрелов и сбросили гранаты с беспилотника

01 мая 2021, 20:14

ООС: Накануне Пасхи боевики совершили 5 обстрелов и сбросили гранаты с беспилотника

За текущие сутки, 1 мая, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На Донетчине неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Пивденное – еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новгородское НВФ вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

«В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.

Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о «пасхальном перемирии».

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