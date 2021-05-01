ООС: Накануне Пасхи боевики совершили 5 обстрелов и сбросили гранаты с беспилотника

За текущие сутки, 1 мая, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



На Донетчине неподалеку населенных пунктов Пески и Шумы боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Пивденное – еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи населенного пункта Новгородское НВФ вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



«В районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.



Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.



Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о «пасхальном перемирии».