Зеленский призвал праздновать Пасху дома, упомянул в поздравлении военных и медиков

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать праздник Пасхи дома, в семейном кругу и пожелал всем наступления «большого мира». Об этом он сказал в видеопоздравлении с наступающим праздником Пасхи, которое распространил Офис президента.



«Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного или тем более, греховного. Прежде всего, потому что это и есть исполнение христианского долга, а именно заботы и любви к своему ближнему», – сказал Зеленский.



Отдельно он упомянул военных и медиков. «Мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой, в борьбе за мир. Или на медицинском дежурстве возле коек больных, в борьбе за здоровье, в борьбе за жизнь», – отметил президент.

По его словам, «праздновать Пасху дома – так же радостно, ведь рядом наши любимые, наши дети, внуки, родители, наши самые близкие и родные люди».



«Пусть Пасха наполнит сердца большой силой и добром для больших дел и свершений, принесет большую радость, надежду и любовь, согласие и достаток вашим семьям. Пусть Пасха принест Украине большой мир. С праздником вас, дорогие украинцы! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» – поздравил Владимир Зеленский.