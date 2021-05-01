Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►

Станет ли май месяцем нового этапа тишины на фронте и как изменится пенсионная система Украины в ближайшем будущем. Смотрите в новом выпуске «Донбасс сегодня»:

Удастся ли Киеву и Москве договорится о встрече Путина и Зеленского? О чем будут говорить президенты на фоне высокого градуса напряжения.

Отказ от масок и агрессивное поведение. Что вынуждает людей искать теорию заговора в пандемии и какую угрозу несут обществу ковид-скептики и антивакцинаторы.

Дадут ли второе дыхание украинской пенсионной системе и смогут ли украинские пенсионеры не стыдиться своих выплат.