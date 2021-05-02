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«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом

02 мая 2021, 09:26

«ЛНР» заявила о смерти двух пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки, 1 мая, в отдельных районах Луганской области зафиксировали два летальных случая от осложнений вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме этого, выявлены 15 новых случаев инфицирования.

Группировка не раскрывает данные о географии заболеваний или другие подробности.

С начала пандемии, как утверждают в «ЛНР», коронавирусом заразились 4347 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3809 человека. Из них 405 пациентов умерли от осложнений.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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