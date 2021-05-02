В Одессе вспоминают жертв событий 2 мая: Куликово поле и Соборную площадь взяли под охрану

Фото: Думская

В Одессе вспоминают жертв событий 2 мая 2014 года. Об этом сообщает «Думская». Отмечается, что людей на Куликовом поле пока немного, обстановка спокойная.



В полиции Одесской области отметили, что Куликово поле и Соборную площадь взяты под охрану, взрывотехники проверили территорию на наличие опасных предметов.



Вход на Куликово поле и выход из него осуществляются через «фильтрационные» пункты, где посетителей проверяют на наличие опасных и запрещенных предметов.



Правоохранители также напомнили о необходимости соблюдения карантинных ограничений, а также о запрете использования символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и георгиевских (гвардейских) лент.

7 лет назад, 2 мая 2014 года в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и его противниками, а также пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.



Как отмечает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, во время событий в Одессе обе стороны столкновений прибегали к насилию, а милиция была пассивной. Рассмотрение дел в судах по событиям 2 мая до сих пор продолжается. Мониторинговая миссия ООН связывает отсутствие прогресса с дефицитом политической воли.

Фото: Думская