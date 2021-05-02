Коронавирус на Луганщине: 37 новых случаев и три смерти

За минувшие сутки, 1 мая, в Луганской области, лабораторно подтверждено 37 новых случаев COVID-19 в области. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 84-летняя женщина из Лисичанска, 66-летняя женщина из Новопсковского района, 52-летняя женщина из Попаснянского района.



11 новых случаев заболевания выявили в Рубежном, по пять в Лисичанске и Кормянском районе, по четыре в Северодонецке и Новоайдарском районе, три в Станично-Луганском районе, по два в Марковском и Новопсковском районе, один в Беловодском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 23 644 человек. Из них 18 961 выздоровели, лечатся — 3 954, умерли 729 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 63,2 (при пороговом 60).