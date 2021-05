МИД Великобритании: Россия использовала ботов, которые делали заявления против Украины

Великобритания в ближайшее время усилит борьбу с российской пропагандой на фоне результатов исследования о русской фабрике троллей, которая нацелена на национальные СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб, пишет The Times.



Инициированное ведомством исследование показало, что пророссийские тролли делают провокационные заявления в комментариях под текстами The Times, Daily Mail. The Sun и Daily Express, чтобы создать ложное представление о том, что общество якобы поддерживает агрессию России в отношении Украины.



Рааб добавил, что страны G7 рассмотрят пути создания быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде, пишет Reuters.



«Мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются, мы можем не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду жителям этой страны, а также России, Китая и всему миру», — заявил Рааб.



В марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил Россию главной проблемой безопасности его страны.