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Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая

02 мая 2021, 23:32

Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 80 582 заболевших ковидом. Из них 63 862 человека выздоровели, а 1 790 умерли. За неделю зафиксировано 3 989 заболевших и 144 умерших.

Группировка «ДНР» признает 33 570 заболевших COVID-19: 26 664 человека выписаны, 2 541 — скончались. За неделю — 1 010 новых случаев болезни и 64 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 644 случая коронавируса (18 961 человек выздоровел, 729 — умерли). За неделю — 1 210 новых случаев болезни и 55 летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 4 347 случаев COVID-19: выписали 3 809 человек, 405 — умерли. За неделю — 51 новый случай болезни и 15 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Стороны продолжат консультации по согласованию документа.

Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.

Зеленский также считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и расширить число участников переговоров в Нормандском формате за счет включения туда США, Великобритании и Канады. В Кремле сочли тревожным сигналом данное заявление украинского лидера.

Политика

В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что подвижек по вопросу встречи президентов пока нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» — это красная линия, которую Украина не перейдет.

Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, сообщили в Госпогранслужбе.

Полномасштабной войны России с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Экономика 

Группировка «ДНР» «национализировала» имущество украинских банков, расположенное на подконтрольной ей территории и списала долги с местных жителей, возникшие до 14 ноября 2014 года.

Общество

Российские паспорта получили уже 583 тысячи жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова. По оценкам правозащитников, к 2024 году российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий.

Заочно сообщено о подозрении первому заместителю главы оккупационной администрации Горловки в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Международный комитет Красного Креста отправил гуманитарный груз в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, в составе которого находились продуктовые наборы и медицинские товары весом почти 90 тонн.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые противотанковые мины у Марьинки и неподконтрольных правительству Верхнешироковского, Крещатицкого, Сигнального и Александровки Донецкой области.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Удастся ли Киеву и Москве договорится о встрече Путина и Зеленского? // Отказ от масок и агрессивное поведение. Что вынуждает людей искать теорию заговора в пандемии? // Дадут ли второе дыхание украинской пенсионной системе?

«Донбасс Реалии»: Как украинская армия остановит российских военных? // Вода в Крым: на что пойдет Путин? // Как будет защищаться от нападения российской армии Херсонская область // Российские диверсанты: взрывы на складах с боеприпасами в Чехии и Болгарии. Какое оружие продают Украине для войны на Донбассе с Россией и боевиками «ЛНР» и «ДНР»?

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