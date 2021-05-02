Донбасс. Итоги недели 26 апреля - 2 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 80 582 заболевших ковидом. Из них 63 862 человека выздоровели, а 1 790 умерли. За неделю зафиксировано 3 989 заболевших и 144 умерших.



Группировка «ДНР» признает 33 570 заболевших COVID-19: 26 664 человека выписаны, 2 541 — скончались. За неделю — 1 010 новых случаев болезни и 64 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 23 644 случая коронавируса (18 961 человек выздоровел, 729 — умерли). За неделю — 1 210 новых случаев болезни и 55 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 4 347 случаев COVID-19: выписали 3 809 человек, 405 — умерли. За неделю — 51 новый случай болезни и 15 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать компромиссный механизм верификации перемирия на Донбассе и текст документа о введении «пасхального перемирия». Стороны продолжат консультации по согласованию документа.



Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.



Зеленский также считает необходимым внести изменения в Минские соглашения и расширить число участников переговоров в Нормандском формате за счет включения туда США, Великобритании и Канады. В Кремле сочли тревожным сигналом данное заявление украинского лидера.



Политика



В Кремле приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что подвижек по вопросу встречи президентов пока нет.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» — это красная линия, которую Украина не перейдет.



Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвод российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается, сообщили в Госпогранслужбе.



Полномасштабной войны России с Украиной на Донбассе можно и нужно избежать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу продолжения Россией выдачи паспортов в ОРДЛО, что противоречит Минским договоренностям и является очевидным нарушением суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Экономика



Группировка «ДНР» «национализировала» имущество украинских банков, расположенное на подконтрольной ей территории и списала долги с местных жителей, возникшие до 14 ноября 2014 года.



Общество



Российские паспорта получили уже 583 тысячи жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова. По оценкам правозащитников, к 2024 году российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий.



Заочно сообщено о подозрении первому заместителю главы оккупационной администрации Горловки в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Международный комитет Красного Креста отправил гуманитарный груз в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, в составе которого находились продуктовые наборы и медицинские товары весом почти 90 тонн.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые противотанковые мины у Марьинки и неподконтрольных правительству Верхнешироковского, Крещатицкого, Сигнального и Александровки Донецкой области.



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